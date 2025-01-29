Администрация Трампа отменила заморозку федеральной помощи на фоне исков

Администрация 47-го американского президента Дональда Трампа на фоне судебных исков приняла решение отменить заморозку выделения всей федеральной помощи, в том числе зарубежной. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

«Меморандум Административно-бюджетное управления М-25-13 (о заморозке помощи-ред.) аннулирован», — говорится в указе.

После церемонии инаугурации республиканец подписал указ о приостановке американской помощи Украине и другим государствам на 90 дней. За это время в Вашингтоне планируют проанализировать, соответствуют ли меры поддержки политическим целям США.

Ранее американская газета The Washington Post сообщала, что заморозка финансовой поддержки других стран со стороны США привела к приостановке военной и экономической помощи, предоставляемой Украине. При этом бюджетная помощь Киеву все еще поступает.