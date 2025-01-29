WP: США остановили военную и экономическую помощь Украине

Заморозка финансовой поддержки других стран со стороны США привела к приостановке военной и экономической помощи, предоставляемой Соединенными Штатами Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post (WP).

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Это в том числе касается поддержки Украины.

В статье WP говорится, что после этого указа США приостановили предоставление военного финансирования Украине. То есть Киев, вероятно, столкнется с проблемами с закупкой американского вооружения.

Кроме того, по данным издания, указ Трампа затронул экономическую помощь Украине. Однако бюджетная помощь Киеву все еще поступает.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что СВО может закончиться за полтора-два месяца, если Украина перестанет получать деньги и патроны от западных партнеров.