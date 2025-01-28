Путин: СВО закончится за два месяца, если ВСУ перестанут получать патроны

Во время рабочей поездки в Самарскую область президент России Владимир Путин по пути от одного объекта до другого рассказал, что специальная военная операция (СВО) может закончиться за полтора-два месяца, если Украина перестанет получать деньги и патроны от западных партнеров, сообщает пресс-служба Кремля .

«Если прекратятся деньги и патроны, все закончится через полтора-два месяца. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой. Если есть желание у их западных спонсоров (завершить СВО — ред.), тогда они найдут все юридические способы закрыть вопросы правового характера», — заявил Путин.

По словам Путина, в настоящее время одну из сложностей в мирных переговорах представляет запрет на соответствующие мероприятия, которые украинский президент Владимир Зеленский подписал, когда еще был легитимным лидером своей страны. В настоящее же время он потерял легитимность в связи с тем, что срок его полномочий истек в мае 2024 года, и отменить ранее принятый запрет о переговорах с Россией уже не может.

Однако если Киев перестанет получать помощь Запада, все закончится достаточно быстро. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продержаться и месяца, добавил президент.

Ранее Путин заявлял, что СВО вообще могла бы не начаться, если в 2020 году президентом США стал нынешний лидер Америки Дональд Трамп.