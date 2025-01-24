Путин: СВО могла бы не начаться, если бы в 2020 году на выборах победил Трамп

В последние несколько дней американский президент Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В разговоре с журналистом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным глава РФ подтвердил и свою готовность к таким переговорам, а также предположил, что если в 2020 году Трамп победил на выборах в США, то СВО вообще бы не началась.

«Президент США сделал много заявлений. Во-первых, хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией Штатов. Прежняя администрация (США — ред.) от этих контактов отказалась. С нынешним президентом США у меня всегда были исключительно деловые и в то же время прагматические отношения. И я не могу не согласиться с ним в том, что если бы у него в 2020 году не украли победу на выборах, то, может быть, бы и не было того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», — заявил Путин.

Путин также напомнил, что при своем первом президентском сроке Трамп начал вводить санкции против РФ, а затем эту «эстафету» подхватил экс-президент США Джо Байден, и в итоге все эти действия привели к сегодняшнему дню, когда Америка вынуждена спасать собственную экономику и возвращать силу доллару. В вопросах энергетики Путину также есть что обсудить с Трампом, и он выразил уверенность, что вряд ли американский лидер будет принимать решения, которые навредят его собственной стране.

«Он не только умный, но и прагматичный человек. С трудом себе представляю, что будут решения приняты, наносящие ущерб самой американской экономике. Поэтому, скорее всего, нам лучше встретиться», — заключил Путин.

Что касается вопроса Украины, Путин напомнил, что пока украинский президент Владимир Зеленский не отменит запрет на переговоры с Россией, любые договоренности о прекращении конфликта могут быть в любой момент объявлены нелегитимными, поэтому на данный момент об этом говорить нет смысла.

Ранее эксперты заметили, что позиция Трампа по Украине постоянно меняется. При этом он не критикует Зеленского, но указывает на то, что он просто ошибся, приняв решение начать военные действия.