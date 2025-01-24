Позиция постоянно меняется: эксперт оценил поведение Трампа в связи с Украиной

Политолог Юрий Светов заявил, что лидеры США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны как можно скорее капитулировать для решения конфликта на Украине, а также затруднился дать полную оценку позиции Трампа, сообщает Инфо24 .

«Трамп не критикует Зеленского, он просто признает, что украинский лидер ошибся, решив повоевать. Пока давать оценку позиции Трампа по Украине невозможно, так как она меняется постоянно. Сначала он обещал все урегулировать за день, потом за полгода, теперь он говорит про сто дней», — сказал Светов.

Он также отметил, что Трамп так и не позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, несмотря на обещание, но уже угрожает России обрушением цен на нефть.

Эксперт охарактеризовал такое поведение американского лидера как «семь пятниц на неделе».

Сейчас Дональд Трамп и сам не знает, что нужно делать для урегулирования украинского конфликта, но если Вашингтон и Киев примут российские условия, то это поможет ситуации, добавил эксперт.