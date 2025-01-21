Трамп отказался передавать многомиллиардную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп после инаугурации подписал указ о приостановке американской помощи Украине и другим государствам на 90 дней. За это время в Вашингтоне хотят проанализировать, соответствуют ли меры поддержки американским политическим целям, сообщает «Царьград» со ссылкой на Los Angeles Times.

Остается неясным, на какой объем помощи повлияет указ нового президента, так как Конгресс уже одобрял финансирование «многих программ». В подписанном Трампом указе в том числе говорится, что иностранная помощь от США «служит дестабилизации мира во всем мире», не соответствует целям Белого дома и «во многих случаях» противоречит ценностям американцев.

Дональд Трамп неоднократно выступал против программы американской иностранной помощи, хотя традиционно на нее тратится примерно 1% бюджета. В этом плане исключением стала Украина, которой отправили «миллиарды в виде оружия», что новоизбранный президент так же критиковал, отмечает издание.

Между тем Трамп заявил, что США направили Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО.

