Трамп: США направили Украине на 200 млрд долларов больше, чем другие члены НАТО

Американский президент Дональд Трамп заявил, что траты Штатов на поддержку Украины на 200 млрд долларов превысили аналогичные расходы других стран НАТО, сообщает РИА Новости .

По его словам, альянс должен платить 5%. Трамп назвал смешным тот факт, что США заплатили за Украину в разы больше, чем остальные члены НАТО, несмотря на то, что российско-украинский конфликт в большей степени влияет именно на них.

«Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО», — подчеркнул американский лидер.

Трамп отметил, что теперь остальным членам Североатлантического альянса «придется сравнять счет».

Что касается завершения украинского конфликта, президент США заявил, что постарается сделать это так быстро, насколько это вообще возможно. По его мнению, данный конфликт вообще не должен был произойти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Дональда Трампа в Овальный кабинет шансом на мир.