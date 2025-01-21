Зеленский назвал возвращение Трампа на пост президента шансом на мир

Политика

Владимир Зеленский заявил, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США это шанс на мир, которым не надо упускать. Также в своем Telegram-канале он назвал Трампа сильным человеком.

Также он пожелал ему и США успехов.

«Украинцы готовы работать вместе с американцами ради достижения мира — настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться», — написал он.

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в Капитолии. Трамп принял присягу, произнеся традиционные для нее слова и положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Он официально стал президентом США.

Ранее Трамп заявлял, что после инаугурации планирует созвониться с президентом России Владимиром Путиным в короткие сроки и обсудить украинский вопрос. В свою очередь российский лидер поздравил Трампа со вступлением в должность и обозначил условия, при которых этот вопрос может обсуждаться.