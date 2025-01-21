Зеленский назвал возвращение Трампа на пост президента шансом на мир

Владимир Зеленский заявил, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США это шанс на мир, которым не надо упускать. Также в своем Telegram-канале он назвал Трампа сильным человеком.

Также он пожелал ему и США успехов.

«Украинцы готовы работать вместе с американцами ради достижения мира — настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться», — написал он.

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в Капитолии. Трамп принял присягу, произнеся традиционные для нее слова и положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Он официально стал президентом США.

Ранее Трамп заявлял, что после инаугурации планирует созвониться с президентом России Владимиром Путиным в короткие сроки и обсудить украинский вопрос. В свою очередь российский лидер поздравил Трампа со вступлением в должность и обозначил условия, при которых этот вопрос может обсуждаться.