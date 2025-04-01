Трамп недоволен Путиным и Зеленским из-за продолжительности конфликта

Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство относительно позиций президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. По его мнению, конфликт длится слишком долго и его пора завершать, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, пишет ТАСС .

«Он разочарован лидерами по обеим сторонам этого конфликта. Он хочет, чтобы эта война закончилась», — заявила Ливитт, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.

Официальный представитель Белого дома пояснила, что Трамп недоволен тем, каких позиций придерживаются Путин и Зеленский. Ему не нравится, что гибнут люди с обеих сторон, а сам украинский кризис длится так долго.

При этом американская сторона намерена продолжать и дальше работать как с делегацией России, так и с командой Украины, чтобы найти решение и завершить конфликт.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон готовятся к новым переговорам, которые на этот раз состоятся не в Саудовской Аравии, а в турецком Стамбуле. При этом стороны продолжают контактировать по телефону и видеосвязи.