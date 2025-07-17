Лолу похоронили: здоровая бульдожка умерла от жары в пробке на Крымском мосту

Двухлетний французский бульдог умер в многочасовой пробке на Крымском мосту, до этого собака была абсолютно здорова, сообщает SHOT .

Семья с тремя детьми и бульдогом возвращалась из Анапы домой в Крым. Они ехали на машине. Дорога на отдых и отпуск на море прошли без проблем, но на обратном пути туристы попали в жуткую пробку.

Простоять на Крымском мосту и рядом с ним пришлось больше четырех часов. Как рассказала хозяйка собаки, к долгим дорогам и жаркой погоде все они привыкли и были подготовлены. В авто работал кондиционер и была питьевая вода.

Неожиданно бульдожке стало плохо — собака начала метаться по машине, а затем села на руки к хозяйке. Питомца завернули в мокрое полотенце, но собака начала много икать, не выдержала сильной жары и умерла от сердечного приступа. Все это произошло на глазах у хозяев и детей.

Семья вернулась домой и похоронила свою любимицу.