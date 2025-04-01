РФ и США готовят новую встречу для обсуждения нормализации работы посольств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы МИД, на грядущих консультациях обсудят нормализацию контактов и «ликвидацию раздражителей» в двусторонних отношениях, которые мешают работе диппредставительств, сообщает РИА Новости .

Ранее работу по вопросу посольств одобрили президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видео-конференц-связи», — сказал Сергей Лавров.

По словам главы российской дипломатии, Москва видит «наметившийся прогресс» и стремление Вашингтона ликвидировать препятствия, которые мешают работе дипломатов в столицах обеих стран. Лавров также подчеркнул, что первыми препятствовать работе дипломатов начали еще прошлые администрации США, а не Россия.

Между тем Кремль сообщил, что президент Владимир Путин обсудил с Совбезом России отказ Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре. Ранее Минобороны докладывало, что Украина неоднократно нарушала договоренности об энергетическом перемирии.