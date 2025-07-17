Шоурум Умного дома Sber открылся в столице

сегодня в 15:51

В Москве был открыт шоурум Умного дома Sber, который расположился на территории креативного кластера Artplay, передает Lenta.ru слова пресс-службы Сбера.

Пространство организовано как умная квартира-студия с современным дизайном, которую можно воссоздать в проекте собственного жилья.

При помощи умных девайсов в нем автоматически поддерживается необходимая температура, освещение меняется по расписанию и с учетом естественных биоритмов человека, умная система защиты от протечек оберегает жилье при авариях, а умные розетки управляют бытовыми приборами и отслеживают энергопотребление.

Всего в шоуруме реализовано около 100 различных сценариев для умных устройств.

Также известно, что шоурум станет площадкой проведения тематических мероприятий для профессионального сообщества: обучений, мастер-классов, презентаций.