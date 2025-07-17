Шоурум Умного дома Sber открылся в столице
В Москве был открыт шоурум Умного дома Sber, который расположился на территории креативного кластера Artplay, передает Lenta.ru слова пресс-службы Сбера.
Пространство организовано как умная квартира-студия с современным дизайном, которую можно воссоздать в проекте собственного жилья.
При помощи умных девайсов в нем автоматически поддерживается необходимая температура, освещение меняется по расписанию и с учетом естественных биоритмов человека, умная система защиты от протечек оберегает жилье при авариях, а умные розетки управляют бытовыми приборами и отслеживают энергопотребление.
Всего в шоуруме реализовано около 100 различных сценариев для умных устройств.
Также известно, что шоурум станет площадкой проведения тематических мероприятий для профессионального сообщества: обучений, мастер-классов, презентаций.