5,5 тыс звонков приняла «горячая линия» по паллиативной помощи в Подмосковье

В Московской области для оказания помощи паллиативным пациентам и их родственникам работает координационный центр с круглосуточной многоканальной «горячей линией». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Московской области для паллиативных пациентов и их родственников работают координационный центр, школы, «горячая линия», отделения, а также выездные патронажные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому. Колл-центр паллиативной медицинской помощи принимает обращения круглосуточно. С начала этого года операторы «горячей линии» приняли уже 5,5 тыс. звонков», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона: 8 (498) 683-83-83.

В Подмосковье работает интернет-портал «Паллиативная помощь». Он содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными и другие важные разделы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.

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