В Дубне анонсировали программу проведения Дня города

В ходе расширенной коллегии, которая прошла в администрации городского округа, анонсировали программу празднования Дня города в Дубне. Отмечать 69 день рождения планируется два дня во всех частях наукограда, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме городских парков будут задействованы обновленная улица Центральная и площадь Космонавтов.

«Готовим для жителей яркий праздник. Предлагаю всем стать участниками невероятных шоу и красивых выступлений. Часть мероприятий пройдёт впервые, часть — в новом формате», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Праздновать День города начнут уже 25 июля: на Молодежной поляне состоится концерт музыкальных шедевров советского кино от «Певцовъ Оркестр». А 26 июля развернется масштабная программа. В Парке семейного отдыха и на Центральной улице пройдут Городки здоровья от Дубненской больницы и медико-санитарной части № 9. Снова состоится «О! Карнавал», где семьи с детьми смогут представить праздничные костюмы и пройти колонной вдоль набережной. Впервые в округе пройдет мотофристайл: на площади вокзала «Большая Волга» пройдут показательные выступления мотоциклистов. На Молодежной поляне почти весь день будет работать батутный городок «Битва титанов» — бесплатно для детей и взрослых.

По традиции программу праздника завершит музыкальный фестиваль с фейерверком.

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