Forbes: Маск снова потерял статус триллионера из-за акций SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск снова лишился статуса триллионера. Его состояние опустилось ниже 1 трлн долларов, сократившись примерно на 28,6 млрд долларов из-за снижения стоимости акций SpaceX, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Forbes.

По данным издания, на 12:20 по восточному времени (19:20 мск) состояние Маска оценивалось в 977,2 млрд долларов. Это произошло после того, как котировки SpaceX упали более чем на 3% вслед за открытием торгов 13 октября.

12 июня Маск стал первым в мире триллионером — после выхода SpaceX на биржу Nasdaq. Однако уже через несколько дней он утратил этот статус из-за падения акций SpaceX и Tesla.

5 октября состояние бизнесмена вновь превысило 1 трлн долларов на фоне роста стоимости акций Tesla и SpaceX.

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