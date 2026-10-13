Неудобная ситуация: ширинка зажевала пальцы москвички

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Девушка из Внукове решила расстегнуть штаны, но ее пальцы застряли намертво — пришлось звонить 112.

На место происшествия прибыли спасатели и помогли девушке выйти из затруднительной ситуации. Передышка оказалась недолгой: дальше сотрудникам пришлось ехать в Филимонковский район, где в игрушке застряли пальцы двухлетнего ребенка.

Ранее в Пресненском парке в Москве 11-летняя девочка застряла в дупле искусственного дерева. Спасатели освободили школьницу, после обследования ее отпустили домой.

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