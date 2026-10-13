В РФ запустили российско-китайский мессенджер «Молния»

сегодня в 22:28

В России запущен российско-китайский мессенджер «Молния», в котором есть чаты, видеосвязь, каналы и короткие видео, сообщает ТАСС .

Мессенджер можно скачать в RuStore. Как отметили разработчики, он представляет собой единое цифровое пространство для общения и контента.

По словам основателя с российской стороны, председателя совета директоров «Ред софт» Вячеслава Комлева, этот «уникальный международный проект позволит в век цифровой анархии и нигилизма создать цифровую экосистему, функционирующую на общечеловеческих принципах, способных оздоравливать цифровой мир».

Разработка началась в 2024 году как совместный российско-китайский проект.

Отмечается, что в будущем платформа может стать дополнительной цифровой средой для общения, контента и партнерских сервисов, связанных с РФ, Китаем и другими странами БРИКС.

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