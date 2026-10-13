В Кармадонском ущелье разогнали стихийный рынок у места гибели Бодрова
На месте гибели актера Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье разогнали стихийный рынок, где продавцы торговали сувенирами, свитерами с Данилой Багровым — персонажем Бодрова, а для самых отчаянных туристов — вино собственного производства, сообщает Mash Gor.
Местные жители не раз жаловались на коммерсантов, но те продолжали наживаться на памяти легенды.
13 октября жители обнаружили, что палаток на месте ущелья больше нет, а парковку по соседству также запретили.
Власти обещают проводить рейды, чтобы торговля в запрещенном месте не появилась снова.
Актер, режиссер, сценарист и телеведущий Сергей Бодров погиб в 2002 году в Кармадонском ущелье в Северной Осетии — там он снимал фильм «Связной», когда сошел ледник Колка.
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