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В Кармадонском ущелье разогнали стихийный рынок у места гибели Бодрова

На месте гибели актера Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье разогнали стихийный рынок, где продавцы торговали сувенирами, свитерами с Данилой Багровым — персонажем Бодрова, а для самых отчаянных туристов — вино собственного производства, сообщает Mash Gor .

Местные жители не раз жаловались на коммерсантов, но те продолжали наживаться на памяти легенды.

13 октября жители обнаружили, что палаток на месте ущелья больше нет, а парковку по соседству также запретили.

Власти обещают проводить рейды, чтобы торговля в запрещенном месте не появилась снова.

Актер, режиссер, сценарист и телеведущий Сергей Бодров погиб в 2002 году в Кармадонском ущелье в Северной Осетии — там он снимал фильм «Связной», когда сошел ледник Колка.

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