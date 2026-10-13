Трамп: Россия и Украина хотят договориться, но не знают как

Американский президент Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина хотят заключить соглашение, но пока не знают, как это осуществить, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press (AP).

«Если говорить откровенно о России и Украине, они тоже хотят заключить сделку. Они не знают, как это сделать. Ненависть между двумя лидерами очень сильна, но мы добьемся и этой сделки», — отметил он.

Президент США признал, что ошибался, когда считал урегулирование украинского конфликта простой задачей.

США и Европа разрабатывают совместный мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Он состоит из четырех пунктов. В основу предложения США и Европы о мирном урегулировании лежит желание «помочь обеим сторонам увидеть, какой будет послевоенная ситуация, а затем пойти на уступки».

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