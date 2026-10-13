WP: США и Европа готовят мирный план по Украине

США и Европа разрабатывают совместный мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Он состоит из четырех пунктов, сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post (WP).

План включает в себя предоставление гарантий безопасности Украине, инвестиции в восстановление и развитие страны после окончания конфликта, экономическую интеграцию России, Украины и Европы посредством энергетического соглашения, а также заморозку конфликта по текущей линии боевого соприкосновения.

По данным газеты, обсуждение плана прошло на шестичасовой встрече во Флориде 9 октября. Переговоры организовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. В них участвовали представители Украины, Великобритании, Франции и Германии.

В основу предложения США и Европы о мирном урегулировании лежит желание «помочь обеим сторонам увидеть, какой будет послевоенная ситуация, а затем пойти на уступки».

По данным издания, США также несколько раз предлагали Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский президент Дональд Трамп рассматривает прекращение взаимных атак на НПЗ как условие для продвижения мирной инициативы.

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