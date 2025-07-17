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В четверг на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности

17 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском — III класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

18 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском — III класс.

19 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском — III класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 22-26С, ночью — плюс 15-17С. Синоптики обещают слабую переменную облачность, местами возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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