Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на возможной личной встрече глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает ТАСС . Ранее хозяин Белого дома неоднократно говорил о готовности к трехсторонней встречи в этом составе.

«Мы посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть. Я бы предпочел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится», — сказал Трамп.

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не запланирована, сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров в новом интервью телеканалу NBC. По его словам, российский лидер будет согласен на личные переговоры с главой Украины по мере готовности повестки дня для такого саммита.

Тем временем Зеленский заявил, что считает необходимым провести трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным. Лавров также говорил, что глава киевского режима отверг все предложения президента США об урегулировании конфликта на Украине, которые американцы сочли необходимыми.