Трамп намерен обсудить с Рютте возможность выхода США из НАТО

На запланированных переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте американский президент Дональд Трамп затронет тему потенциального выхода США из состава альянса. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости .

По словам Левитт, диалог на эту тему состоится в ходе встречи, а детали, возможно, будут озвучены самим главой государства по ее завершении.

Ранее, в интервью изданию Telegraph от 1 апреля, Трамп отметил, что рассматривает возможность выхода из Североатлантического альянса. Такой шаг, по его словам, связан с отказом НАТО оказать поддержку в проведении операции против Ирана.

