Трамп намерен обсудить с Рютте возможность выхода США из НАТО
На запланированных переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте американский президент Дональд Трамп затронет тему потенциального выхода США из состава альянса. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости.
По словам Левитт, диалог на эту тему состоится в ходе встречи, а детали, возможно, будут озвучены самим главой государства по ее завершении.
Ранее, в интервью изданию Telegraph от 1 апреля, Трамп отметил, что рассматривает возможность выхода из Североатлантического альянса. Такой шаг, по его словам, связан с отказом НАТО оказать поддержку в проведении операции против Ирана.
