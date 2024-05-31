Трамп намерен идти до конца после решения о его виновности
Трамп будет бороться против «позорного» решения жюри присяжных
Экс-президент США Доналд Трамп будет бороться против «позорного» решения жюри присяжных, которое признало его виновным по делу о порноактрисе, пишет РИА Новости.
Ранее жюри присяжных в Нью-Йорке признало экс-президента США Доналда Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов.
Дело касается подлога при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
По версии следствия, порноактрисе Сторми Дэниэлс заплатили за молчание о ее связи с Трампом.
Сам бывший глава Белого дома считает себя невиновным.