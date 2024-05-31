Трамп намерен идти до конца после решения о его виновности

Трамп будет бороться против «позорного» решения жюри присяжных

Экс-президент США Доналд Трамп будет бороться против «позорного» решения жюри присяжных, которое признало его виновным по делу о порноактрисе, пишет РИА Новости .

Ранее жюри присяжных в Нью-Йорке признало экс-президента США Доналда Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов.

Дело касается подлога при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

По версии следствия, порноактрисе Сторми Дэниэлс заплатили за молчание о ее связи с Трампом.

Сам бывший глава Белого дома считает себя невиновным.