Публицист Дмитрий Ольшанский указал на то, что Секретная служба США, отвечающая за защиту высокопоставленных лиц, планирует организовать охрану для экс-президента Дональда Трампа в случае, если он окажется в тюрьме.

Ситуация вокруг бывшего американского лидера вызвана слушанием в суде в Нью-Йорке, где рассматривается дело о фальсификации деловой документации. Оно, по версии следствия, связано с выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о ее связи с Дональдом Трампом, которая имело место перед президентскими выборами 2016 года. Сам Трамп отрицает все обвинения и заявляет о своей невиновности.

На этот счет Ольшанский заявил, что политические методы в Соединенных Штатах переживают деградацию.

«Эта история с Трампом — это поразительно, потому что институт бывших президентов США — это для них всегда была в каком-то смысле сакральная вещь… А сейчас мы видим, что они готовы посадить Трампа в тюрьму по разным обвинениям — довольно дутым, жалким», — сказал Ольшанский в эфире радио Sputnik.

Публицист напомнил, что Трамп является однозначным фаворитом на выборах президента США и самым популярным политиком. Сейчас Соединенные Штаты совершают то, за что часто упрекали другие страны, резюмировал Ольшанский.