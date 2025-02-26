Трамп начнет продавать «золотые карты» за 5 млн долларов на проживание в США

Президент США Дональд Трамп запустил продажу «золотых карт» за 5 миллионов долларов. Эти карты дадут иностранцам право на законное пребывание в США, сообщает «Царьград» .

Он рассказал, что карты предусмотрены для бизнесменов, включая российских предпринимателей. Планируется, что продажа начнется через две недели.

При Трампе миграционная политика в США стала строже. Контроль на границе с Мексикой усилился, а мигрантов начали чаще проверять. Это приводит к депортациям.

Американский президент также подписал указ, который ограничивает получение гражданства по праву рождения. Этот указ сейчас временно заблокирован судом в Мэриленде.

Администрация президента разрабатывает еще одно правило. Оно позволит выдворять мигрантов, которые могут распространить инфекции без соблюдения миграционных норм. Это правило действовало во время его первого срока правления в условиях пандемии Covid-19.