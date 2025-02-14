Трамп: Китай может помочь в урегулировании конфликта на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай может помочь в урегулировании украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

Об этом он заявил на пресс-конференции с индийским премьером Нарендрой Моди.

«Я думаю, что Китай — очень важный игрок в мире, думаю, что они могут помочь нам закончить эту войну Украины и России», — отметил глава Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры по телефону 12 декабря, об этом официально сообщили в Кремле и раскрыли детали беседы лидеров, которые затронули несколько важных тем международной повестки, в том числе украинского конфликта.

Лидеры двух стран особое внимание уделили ситуации на Украине. Американский президент призвал к поиску дипломатического решения конфликта. Российский лидер поддержал идею мирного урегулирования через переговоры, подчеркнув важность устранения первопричин возникновения этого конфликта.

Разговор длился полтора часа. После него Трамп выразил надежду на то, что в скором времени сотрудничество стран приведет к успеху.