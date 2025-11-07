Трамп допустил личную встречу с Путиным в Будапеште

Американский президент Дональд Трамп заявил, что допускает личную встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, поэтому планирует обсудить возможные варианты с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пишет РИА Новости .

Трамп заявил, что «всегда есть шанс» на встречу с Путиным, и этот вопрос будет поднят с Орбаном.

Также лидер США подчеркнул, что огонь в украинском конфликте до сих пор не прекращен из-за того, что саммит с Путиным не состоялся.

Трамп отметил, что хочет сохранить Будапешт в качестве площадки для возможного саммита с российским лидером.

Кроме того, американский лидер разделяет с Орбаном мнение о возможном завершении украинского конфликта в не столь отдаленном будущем.

Ранее Орбан заявил, что встреча России и США в Будапеште все-таки может состояться. Сторонам осталось решить только один вопрос для этого. Какой именно, Орбан не уточнил.

Встреча президентов РФ и США должна была состояться Будапеште, о предстоящем событии 16 октября сообщил Трамп. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Венгрия занимает особенную позицию с точки зрения суверенитета и отстаивания своих интересов, поэтому для второй встречи лидеров двух стран была выбрана именно эта страна.

Позднее Трамп заявил, что отменяет саммит с Путиным на «неопределенный срок». По данным западных СМИ, причиной такого решения стала принципиальная позиция России по вопросу украинского кризиса.

