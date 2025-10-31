Западные СМИ рассказали, почему был отложен саммит Путина и Трампа в Венгрии

FT: США перенесли саммит Путина и Трампа после диалога между Лавровым и Рубио

Саммит российского и американского президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа, планировавшийся в Венгрии, перенесен на неопределенный срок. По данным The Financial Times, причиной такого решения стала принципиальная позиция России по вопросу украинского кризиса, передает «Царьград» .

«США решили перенести запланированную встречу в Будапеште между Трампом и Путиным из-за принципиального подхода России к разрешению конфликта на Украине. Это решение было принято после напряженного телефонного разговора между главными дипломатами двух стран: министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем Марко Рубио», — отмечается в материале.

По имеющейся информации, МИД России направил американской стороне меморандум, в котором подчеркнул важность устранения первоисточников конфликта на Украине.

21 октября информационное агентство Reuters со ссылкой на представителей американского правительства сообщило о передаче Россией в США неофициального дипломатического меморандума (документа non paper), содержащего неизменные условия для достижения мира на Украине.

По информации, предоставленной источником агентства, в документе российская сторона подтвердила свои требования, включающие: установление контроля над всей территорией Донбасса, предоставление гарантий, исключающих незапланированное вступление Украины в НАТО, уменьшение численности ВСУ.

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не подтвердил факт обмена закрытыми дипломатическими нотами между двумя государствами, о котором сообщало издание.

