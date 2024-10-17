Токаев: альтернативой миру на Украине является война на истребление

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о российско-украинском конфликте. Он заявил, что альтернативой миру на Украине является война на истребление, однако это путь в бездну, сообщается на сайте казахстанского лидера.

Токаев отметил, что Россия непобедима в военном отношении. Этот факт подтверждается ее военным потенциалом, уровнем поддержки президента страны Владимира Путина и историческими архивами. Поэтому Казахстан поддерживает мирное урегулирование конфликта.

«Альтернатива — это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну. Стремление к миру путем конструктивных переговоров — это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия», — заявил Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.

Ранее Казахстан решил не вступать в БРИКС и предпочел сотрудничество с ООН. Политолог Илдус Ярулин объяснил, почему в стране не могут сделать выбор между Россией и Европой.