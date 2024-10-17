Президент Казахстана назвал Россию непобедимой из-за трех вещей

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объяснил непобедимость России тремя вещами: поддержкой населения главы РФ Владимира Путина, историей страны и ее военным потенциалом, сообщает kp.ru со ссылкой на выступление политика на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.

«Непобедимость России подтверждает ее военный потенциал, поддержка населением президента Путина и сама история», — заявил казахстанский лидер.

Токаев также озвучил, на его взгляд, единственный способ завершения конфликта на Украине. По его словам, противостояние можно прекратить только путем переговоров, а продолжение боевых действий между ВС РФ и ВСУ рискует оказаться губительным.

Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22–24 октября. Недавно в команде лидера Казахстана заявили, что республика согласна с позицией политиков-основателей БРИКС, но в ближайшее время не намерена подавать заявку на членство в этом объединении.