Казахстан ответил, вступит ли он в БРИКС

Советник Токаева Уали: Казахстан пока не будет подавать заявку в БРИКС

Советник-пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в интервью Tengrinews.kz заявил, что главе государства Касым-Жомарту Токаеву поступали приглашения на вступление его страны в БРИКС. Однако, по его словам, пока что республика воздержится от подачи заявки в это объединение.

Уали отметил, что казахстанская сторона «с интересом наблюдает за эволюцией БРИКС». Астана также солидарна с политиками-основателями организации во мнении, что миропорядок должен быть демократическим, справедливым и свободным от гегемонии сверхдержав.

«Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС», — сказал Берик Уали.

Советник Токаева пояснил, что Казахстан пока что воздержится от присоединения к БРИКС из-за «многоступенчатого процесса» рассмотрения заявки и других аспектов перспектив развития организации.

На вопрос, какую организацию казахстанская дипломатия считает приоритетной, Уали ответил, что это ООН. По словам пресс-секретаря, Токаев не раз заявлял, что Организация Объединенных Наций — безальтернативна и универсальна, хоть и «не свободна от недостатков».