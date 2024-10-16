Политолог рассказал, почему Казахстан предпочел не вступать в БРИКС

Казахстан решил не вступать в БРИКС и предпочел сотрудничество с ООН. Политолог Илдус Ярулин объяснил, почему в стране не могут сделать выбор между Россией и Европой, сообщает «ФедералПресс» .

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обладая богатым дипломатическим опытом, осознает важность взвешенных решений и не спешит с выводами, так как ситуация требует дополнительного анализа.

БРИКС, по мнению Ярулина, остается «клубом по интересам», где страны, такие как Индия и Китай, еще не наладили стабильные отношения. Казахстан может развивать связи с ЕС и США, избегая зависимости от Китая, с которым у него есть сложные, но важные экономические отношения. Страна обладает важными ресурсами, такими как уран и нефть, а также стратегическим расположением между Европой и Азией, что предоставляет дополнительные возможности.

Однако возникает вопрос, насколько долго Казахстан сможет сохранять такую стратегическую позицию, не попадая под влияние одной из великих держав. В случае изменения геополитической обстановки, например, в результате победы России в СВО, Казахстану придется пересмотреть свою внешнюю политику, уверен эксперт.

«Поэтому идет торг. И у Казахстана есть возможность в это „поиграться“ <.> Как долго Казахстан будет играть в эту игру? Потому что ситуация в любой момент может сложиться, что Казахстан должен сказать, на какой он стороне», — заключил Ярулин.