сегодня в 22:34

Times: Киев может создать ядерную бомбу, если США ограничат военную помощь

Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в ответ на сокращение военной помощи США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times.

Как пишет издание, бомбу могут изготовить из плутония из отработанных топливных стержней ядерных реакторов. Такая технология использовалась для создания атомной бомбы Fat Man («Толстяк»), которую США сбросили на Нагасаки в 1945 году.

Отмечается, что вес реакторного плутония может оцениваться в семь тонн. Этого количества было бы достаточно для создания сотен боеголовок.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский затребовал от западных партнеров критически важной поддержки после того, как Россия ударила по военным объектам, расположенным в Киеве.

Также сообщалось, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в приоритетной продаже ракет ATACMS.