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WSJ: Остин отказал Зеленскому в поставке ATACMS первее других стран

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в приоритетной продаже ракет ATACMS. Киев не получит вооружение раньше других стран, написали в газете Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух американских политиков и чиновника из украинского правительства, сообщает РИА Новости .

Зеленский требовал поставлять ATACMS ВСУ в первую очередь. Однако Остин ответил, что тот просит чрезвычайно многого, поскольку требует от США проигнорировать прошлые договоренности со странами-партнерами.

1 октября средства противовоздушной обороны России уничтожили две ракеты ATACMS. Киевский режим хотел обстрелять с помощью них Луганск в ЛНР.

Ранее телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.