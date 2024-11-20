The Times: У Киева есть порядка 50 ракет ATACMS

У украинской армии есть порядка 50 дальнобойных тактических ракет ATACMS производства США для ударов вглубь территории России, пишет RT со ссылкой на газету The Times.

Издание ссылается на свои источники, так как Пентагон не предоставил данных по поставкам Киеву ракет такого типа.

Сами дальнобойные ракеты ATACMS считаются дефицитом в американской армии, утверждается в публикации.

ВСУ ночью 19 ноября нанесли удар шестью ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. Пять из них были сбиты. Жертв и разрушений нет.

В ООН вырази обеспокоенность применением дальнобойных ракет по региону России. В Пентагоне не стали комментировать этот факт.