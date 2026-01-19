«Теперь скучаете по „Северному потоку“, да?» Дмитриев пошутил про уязвимость ЕС

Дмитриев пошутил про уязвимость Евросоюза от поставок газа из США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал тот факт, что прекращение экспорта российского газа сделало ЕС «стратегически уязвимым». Он пошутил по этому поводу, сообщает ТАСС .

Он задался вопросом, кто в Европе ответственен за такое стратегическое ослабление региона. Дмитриев намекнул, что ответ стоит искать в цитатах главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ее команды, которые выступили за запрет поставок российских энергоресурсов.

Теперь Европа стратегически уязвима от поставок американского газа на фоне напряженных отношений с Вашингтоном.

«Теперь вы скучаете по „Северному потоку“, да?» — пошутил Дмитриев в Х на английском языке.

Ранее издание Politico Europe опубликовало пост, в котором спрогнозировало, что ЕС к концу десятилетия будет получать почти половину всего газа именно от США. Это создает серьезную стратегическую уязвимость для блока из-за напряженных отношения с Вашингтоном.

Между тем стало известно, что Евросоюз обсуждает 20-й пакет санкций против России. Среди предлагаемых мер — полный запрет услуг, связанных с торговлей российской нефтью, и ужесточение борьбы с обходом существующих санкций.

