Стало известно о подготовке нового пакета санкций ЕС против России

Евросоюз начал подготовку нового, 20-го пакета ограничительных мер против России. По данным «Известий» со ссылкой на источники в Европарламенте, среди обсуждаемых мер — полный запрет услуг, связанных с торговлей российской нефтью, и ужесточение борьбы с обходом существующих санкций.

Также, как сообщает издание Euractiv, Финляндия и Швеция настаивают на полном запрете экспорта предметов роскоши в РФ. Окончательное решение по пакету, который хотят приурочить к 24 февраля, будет зависеть от консенсуса между странами-членами ЕС.

Российские эксперты, опрошенные изданием, скептически оценивают потенциальную эффективность новых ограничений. По мнению аналитиков, меры, направленные против морской торговли нефтью, вряд ли серьезно повлияют на экспорт, так как компании легко обходят их путем смены юрисдикции и названий. Запрет на предметы роскоши также не остановит их ввоз через третьи страны.

Как отметил старший научный сотрудник МГИМО Егор Сергеев, санкционная политика ЕС давно приобрела «символический характер» и движется по инерции, создавая видимость активных действий. При этом внутри самого Евросоюза сохраняются разногласия: Венгрия и Словакия неоднократно критиковали санкции, указывая на их разрушительные последствия для европейской экономики.

