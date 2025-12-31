Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что ЕС будет вынужден пересмотреть свой подход к санкционной политике против РФ, сообщают « Известия ».

По его словам, Россия как сосед по континенту никуда не уйдет от Европы.

«Хотелось бы, чтобы до еэсовцев наконец-то дошло, что они фактически сами страдают от проводимой ими санкционной линии в отношении России», — отметил он.

По мнению военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко, Запад не отменит санкции против России даже после завершения украинского конфликта.

Он отметил, что признание новых российских территорий, вне зависимости от того, в каких границах будет существовать Украина, все же произойдет.

