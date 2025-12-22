Эксперт заявил, что с России не снимут санкции после окончания СВО
По мнению военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко, Запад не отменит санкции против России даже после завершения украинского конфликта.
Он отметил, что признание новых российских территорий, вне зависимости от того, в каких границах будет существовать Украина, все же произойдет.
Онуфриенко подчеркнул, что Запад не проявляет заинтересованности в территориальной целостности Украины.
«Территория бывшей Украинской ССР интересует только нас», — заключил эксперт в эфире радио Sputnik.
