Эксперт заявил, что с России не снимут санкции после окончания СВО

сегодня в 19:07

Эксперт Онуфриенко: с России не снимут санкции после завершения СВО

По мнению военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко, Запад не отменит санкции против России даже после завершения украинского конфликта.

Он отметил, что признание новых российских территорий, вне зависимости от того, в каких границах будет существовать Украина, все же произойдет.

Онуфриенко подчеркнул, что Запад не проявляет заинтересованности в территориальной целостности Украины.

«Территория бывшей Украинской ССР интересует только нас», — заключил эксперт в эфире радио Sputnik.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.