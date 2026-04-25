сегодня в 07:16

До +10 градусов будет в Московском регионе днем 25 апреля

Днем в субботу в Москве и области ожидается от +8 до +10 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

25 апреля днем в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер будет западный, юго-западный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от +3 до +5 градусов. Будут облачная с прояснениями погода и дождь.

Ветер ожидается юго-восточный и южный. Скорость составит от 7 до 12 метров в секунду.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.