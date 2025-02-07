ТАСС: Трамп скоро поделится идеями по Украине

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В США рассказали о «кнутах и пряниках» для прекращения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп вскоре определится с вариантами для ведения переговоров по урегулированию кризиса на Украине, сообщает ТАСС .

«Президент собирается определить, какие пряники и кнуты, инструменты, стимулы, а также точки давления применить, чтобы обеспечить завершение этой войны», — сообщил представитель спецпосланника США Людовик Худ.

Ранее Зеленский сообщил о готовности к диалогу с Москвой, но не снимая законодательный запрет на ведение переговоров с Россией.

В Кремле заявили, что не считают Зеленского легитимным президентом Украины, но готовы приступить к обсуждению выхода из кризиса.