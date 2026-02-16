ТАСС: Швейцария обеспечит безопасность прилета делегации России в Женеву

сегодня в 04:54

Швейцария взяла на себя обязательства по обеспечению безопасного пролета российской делегации для участия в переговорах в Женеве, сообщает ТАСС .

«Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций», — рассказал источник агентства.

Детали маршрута и мер безопасности не уточняются.

Россию на переговорах по украинскому конфликту в Женеве представят не менее 15 человек. Все они приедут в Швейцарию 17 февраля.

В переговорной группе значится в том числе имя заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что возглавит делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.