ТАСС: Швейцария обеспечит безопасность прилета делегации России в Женеву
Швейцария взяла на себя обязательства по обеспечению безопасного пролета российской делегации для участия в переговорах в Женеве, сообщает ТАСС.
«Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций», — рассказал источник агентства.
Детали маршрута и мер безопасности не уточняются.
Россию на переговорах по украинскому конфликту в Женеве представят не менее 15 человек. Все они приедут в Швейцарию 17 февраля.
В переговорной группе значится в том числе имя заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что возглавит делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
