В Московской области ожидается сильный туман
В Московской области в пятницу ожидается сильный туман с видимостью 100-500 м, сообщили в ГУ МЧС по области.
«С сохранением до 09:00 мск 17 апреля местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 м», — говорится в сообщении.
Водителям за рулем в туман следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.
Также на дороге следует избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений.
