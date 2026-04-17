В Московской области ожидается сильный туман

сегодня в 06:22

В Московской области в пятницу ожидается сильный туман с видимостью 100-500 м, сообщили в ГУ МЧС по области.

«С сохранением до 09:00 мск 17 апреля местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 м», — говорится в сообщении.

Водителям за рулем в туман следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Также на дороге следует избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений.

