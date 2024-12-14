Tagesspiegel: немецкая оппозиция добивается отмены пособий украинцам

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Украинские мигранты в Германии могут остаться без пособий

Украинские мигранты в Германии могут остаться без пособий из-за действий немецкой оппозиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Tagesspiegel.

О мерах против украинских мигрантов выступили в немецком оппозиционном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Представители блока настаивают на отмене приёма нелегалов и ликвидации пособия по безработице.

«Союз хочет ужесточить свою политику в отношении беженцев с Украины», — указано в заявлении политсилы.

Против продления выплат украинским беженцам выступили и в правой партии Альтернатива для Германии из-за проблем с бюджетом страны.