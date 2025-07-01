В Подмосковье прошла 28-я областная выставка племенных животных

27 июня в Ленинском округе на территории конного клуба КСК «Виват, Россия!» состоялась 28-я областная выставка «Звезды Подмосковья-2025. В мероприятии приняли участие более 30 подмосковных животноводческих хозяйств, которые представили жюри лучший крупный рогатый скот молочных и мясных пород. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Племенные животные отличаются от товарных высоким надоем — 9,6 тыс. кг молока в год против 8,6 тыс. кг, молочная продуктивность у них выше почти на 12%. Состоялся показ голштинской, айрширской и герефордской коров ­– всего в конкурсе принимали участие 62 коровы. На выставке также была представлена птица различных пород. Перед началом конкурса министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных осмотрел племенных животных.

«Выставка «Звезды Подмосковья» — это визитная карточка селекционных достижений региона. Здесь представлен лучший скот, который востребован по всей России. Благодаря труду племенных хозяйств мы видим, как с каждым годом повышаются показатели молочной продуктивности. Слышим все предложения наших производителей и оказываем меры государственной поддержки. Благодарим все предприятия за участие в конкурсе и поздравляем призеров с победой, желая новых высот — все это на благо продовольственной безопасности не только региона, но и страны», ­– отметил министр.

Золото в конкурсе и номинацию «Абсолютная чемпионка» получила корова Давность из хозяйства «Лесные Поляны» Пушкинского округа — она одерживает победу второй год подряд. Второе место — корова Капель из ООО «АПК «Вохринка» Раменского муниципального округа и третье ­– корова Снежинка из ЗАО «Макеево» (м.о. Зарайск).

Больше всего предприятий–участников было из Сергиева Посада — 5, включая ООО «Дельта- Ф», СПА (К) «Кузьминский», ООО «Зубцовский ГВА», СГЦ «Смена» ЗАО «Племрепродуктор «Васильевское». На втором месте по количеству участников выступила Коломна с 3 животноводческими хозяйствами — ООО «СХП «Родина», АО «Агрофирма Сосновка» и АО «Предприятие «Емельянявка».

Выставка была организована союзом «Мосплем», АО «Московское» по племенной работе» при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.