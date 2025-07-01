В центре «Ясенки» для раненых бойцов СВО разработали новые программы реабилитации

В центре реабилитации «Ясенки» в Подольске для раненых участников СВО разработали девять уникальных программ для реабилитации пациентов с различными травмами. В том числе спинальными, черепно-мозговыми, с поражением дыхательных путей после отравления угарными газами и отравляющими веществами, ранениями брюшной полости, со множественными осколочными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В дополнение к основным программам медицинской реабилитации все бойцы проходят в «Ясенках» курс психологической поддержки. Ранее здесь заработал новый бассейн, который стал важным дополнением к программам восстановления бойцов.

Бассейн оборудован подъемниками и тренажерами. В нем сделали три дорожки по 25 метров, отдельную чашу для индивидуальных занятий и теплый переход в основное здание. В день здесь могут тренироваться до 100 человек.

«Ясенки» помогают участникам и ветеранам боевых действий, специализируются на восстановлении участников СВО. Центр принимает одновременно до 130 пациентов. Программа реабилитации длится 21 день и включает 10 направлений.

За последние два года в «Ясенках» полностью обновили оборудование. Появились тренажеры для ходьбы, кардиооборудование для имитации подъема по лестнице, барокамера, аппарат для суставной гимнастики и мультимедийный комплекс «Девирта» с технологиями виртуальной реальности для пациентов с двигательными и когнитивными нарушениями. В общей сложности здесь используют более 70 единиц современного оборудования.

Также в «Ясенках» помогают с соцподдержкой, адаптацией жилья для инвалидов-колясочников и трудоустройством. Бойцам доступны 40 федеральных и 29 региональных мер поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.