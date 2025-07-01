Врачи Подмосковья спасли мужчину с перерезанной кистью

В Ступинскую больницу бригадой скорой помощи экстренно был доставлен 30-летний мужчина с тяжелой травмой кисти. При работе с «болгаркой», у него соскочила рука, попав под вращающийся диск, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Незамедлительно врачи провели операцию, в ходе которой боролись за сохранение конечности. Несмотря на серьезные повреждения тканей, медикам удалось спасти от ампутации кисть пациента.

«Мужчина поступил к нам с серьезной травмой: деформация костей и мягких тканей была слишком значительной. В процессе хирургического вмешательства, которое длилось три часа, мы остановили кровотечение, а после выполнили первичный остеосинтез пястных костей спицами и послойно ушили мягкие ткани», — рассказал врач-травматолог Ступинской больницы Олег Шишкин.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Чтобы восстановить функцию конечности, в дальнейшем ему необходимо будет пройти курс реабилитации.

Врачи напоминают о соблюдении техники безопасности при работе с электроинструментами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.