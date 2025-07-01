25 рабочих мест создадут в Балашихе благодаря новому промышленному проекту

сегодня в 15:44

Развитие промышленной инфраструктуры продолжается в городском округе Балашиха. Резидент индустриального парка «Милованов», компания ООО «Русмет», получил разрешение на строительство производственно-складского комплекса, который будет специализироваться на выпуске пищевого оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект реализуется в рамках стратегии импортозамещения и направлен на расширение производственных мощностей предприятия. В результате будет создано 25 новых рабочих мест для жителей Балашихи и ближайших районов.

«Русмет» — предприятие, осуществляющее проектирование и производство емкостей, установок и оборудования для очистки сточных вод, металлоконструкций, а также металлоизделий для различных отраслей.

Новый комплекс будет включать в себя офисные помещения, склад и производственное здание. Запуск первой линии запланирован на 2028 год.

Реализация проекта будет способствовать увеличению налоговых поступлений в местный бюджет, созданию новых рабочих мест, развитию кадрового потенциала и росту промышленной активности округа. Строительство современного производственного комплекса на территории индустриального парка «Милованов» также повышает инвестиционную привлекательность Балашихи и способствует устойчивому развитию городской экономики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.