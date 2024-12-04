Депутат бундестага от правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Рене Шпрингер назвал безответственным решение властей ФРГ о продлении выплат украинским беженцам до 4 марта 2026 года, сообщает РИА Новости .

«Почти без шума бундесрат и МВД приняли решение о том, что украинцам еще год будут предоставлять бюджетное содержание в нашей стране. И это несмотря на то, что конец войны все ближе», — заявил Шпрингер.

Он подчеркнул, что немецкие налоги, которые составляют миллиарды евро, вновь пойдут украинским беженцам. При этом всего несколько недель назад бюджетный кризис привел к развалу правящей коалиции.

По мнению политика, необходимо сопоставить сумму, которая будет сэкономлена, с расходами на содержание граждан Украины в Германии в течение дополнительного года.

Шпрингер добавил, что власти решительно поддерживают данную инициативу, поскольку стремятся упростить работу администрации и не рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке, что выходит за рамки разумного.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало, что одни из главных государств-членов НАТО, среди которых Соединенные Штаты и Германия, высказываются против принятия Украины в альянс.